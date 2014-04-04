173 активиста Майдана остаются на лечении за рубежом

173 участника массовых акций протестов остаются на лечении в зарубежных клиниках по состоянию на 3 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

"По состоянию на 3 апреля 173 человека находятся на лечении в зарубежных клиниках. 65 человек проходят курс реабилитации в Польше, 31 - в Чехии, 23 - в Словакии, 16 - в Германии, 9 - в Литве, 7 - в Австрии, 6 - в Латвии, 5 - в Италии, 5 - в Израиле, 5 - в Эстонии, 1 - в Швеции", - сказал Перебыйнис.

По его словам, после завершения лечения за рубежом в Украину уже вернулись 73 человека.