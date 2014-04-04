Солнечные ванны помогают похудеть и поддерживать вес в норме

Если вы хотите похудеть в отпуске, то лучше принимать солнечные ванны утром, отказавшись от пребывания на пляже после полудня, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Как доказали ученые, утренние солнечные лучи помогают поддерживать нормальный вес. В целом же время, интенсивность и продолжительность облучения в течение дня напрямую связаны с весом человека.

Эксперимент с 26 мужчинами и 28 женщинами доказал: если львиная доля облучения приходилась именно на утренние часы, то у человека был сниженный Индекс массы тела по сравнению с Индексом людей, загорающих позже. Доктор Кэтрин Рейд из Медицинской школы Фейнберга Северо-западного университета подчеркивает: эффект не зависел от уровня физической активности человека, калорийности его рациона, времени сна, возраста или времени года.

Примерно 20% Индекса массы тела были обусловлены воздействием солнца. Известно: солнце способно синхронизировать "внутренние часы", регулирующие циркадные ритмы. А они, в свою очередь, регулируют энергетический баланс. Чтобы ощутить эффект солнечных ванн, достаточно тратить на них по 20-30 минут утром. Самое оптимальное время - 8 утра-полдень. Если человек не получает требуемый объем солнечного облучения в правильное время, его "внутренние часы" могут выйти из строя. А это изменит метаболизм, вызвав набор веса.