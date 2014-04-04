Компьютер научился распознавать симуляцию боли лучше людей
13:14, 04 апреля 2014Зарубежные новости
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Компьютер способен определить симуляцию боли людьми в 85% случаев, в то время как люди смогли ее определить лишь в 55% случаев
Фото: wofwom.com
Компьютер научился распознавать симуляцию боли лучше людьми гораздо лучше, чем сами люди, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в журнале Current Biology, пишет Газета.ру.
К такому выводу они пришли, проведя исследование, в ходе которого использовали для распознавания эмоций людей новейшие технологии. Кроме того, распознать эмоции своих коллег пытались и сами люди.
В итоге выяснилось, что компьютер способен определить симуляцию боли людьми в 85% случаев, в то время как люди смогли ее определить лишь в 55% случаев.
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