Компьютер научился распознавать симуляцию боли лучше людей

Компьютер научился распознавать симуляцию боли лучше людьми гораздо лучше, чем сами люди, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в журнале Current Biology, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проведя исследование, в ходе которого использовали для распознавания эмоций людей новейшие технологии. Кроме того, распознать эмоции своих коллег пытались и сами люди.

В итоге выяснилось, что компьютер способен определить симуляцию боли людьми в 85% случаев, в то время как люди смогли ее определить лишь в 55% случаев.