Курящие женщины чаще едят фастфуд и не знают меры в жирном и сладком
11:25, 04 апреля 2014Зарубежные новости
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Фастфуд приводит к набору лишнего веса и увеличению риска возникновения заболеваний
Фото: depositphotos.com
Курящие женщины чаще едят фастфуд и не чувствуют меры в жирном и сладком, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Obesity, пишет Газета.ру.
К такому выводу ученые пришли, изучив четыре группы женщин в возрасте от 21 до 41: полных и курящих, страдающих от ожирения некурящих, стройных курильщиц и стройных противниц курения.
В частности, исследователям удалось установить, что курящие женщины чаще едят фастфуд.
Более того, многие из них не чувствуют меры, поедая жирную и сладкую пищу, вследствие чего быстро набирают вес.
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