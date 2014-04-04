Курящие женщины чаще едят фастфуд и не знают меры в жирном и сладком

Курящие женщины чаще едят фастфуд и не чувствуют меры в жирном и сладком, утверждают американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Obesity, пишет Газета.ру.

К такому выводу ученые пришли, изучив четыре группы женщин в возрасте от 21 до 41: полных и курящих, страдающих от ожирения некурящих, стройных курильщиц и стройных противниц курения.

В частности, исследователям удалось установить, что курящие женщины чаще едят фастфуд.

Более того, многие из них не чувствуют меры, поедая жирную и сладкую пищу, вследствие чего быстро набирают вес.