Аспирин может помочь зачать ребенка

Американские специалисты из Национальных институтов здравоохранения доказали, что малые дозы аспирина увеличивают вероятность зачатия и рождения нормального ребенка, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Однако аспирин не снижает риск выкидыша.

Нередко врачи выписывают аспирин женщинам, пережившим выкидыш или появление на свет мертвого ребенка, и желающим зачать снова. Однако эксперименты, доказывающие эффективность подхода, не проводились до недавнего времени. Ученые проверили эффект аспирина и плацебо, собрав группу более чем из 1000 женщин. За женщинами наблюдали в течение 6 месяцев. Все это время те пытались зачать.

В результате был сделан вывод: разницы в показателях выкидышей в обеих группах не было. Но, если недавно женщина пережила единичный выкидыш и принимала каждый день по таблетке аспирина, она имела все шансы зачать и родить живого ребенка. Итак, в группе таких женщин 78% забеременели за время исследования. В группе плацебо таковых было 66%. Примерно 62% женщин из основной группы родили живого ребенка, и 53% - из контрольной группы. Причина эффективности аспирина в том, что он усиливает приток крови к матке.