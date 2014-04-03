Полиуретановые матрасы оказались опасными для детей

Матрасы для детских кроваток с наполнителем из полиуретановой пены являются источником значительного объема летучих органических соединений (ЛОС) – потенциально представляющих угрозу для здоровья химических субстанций, причем наибольшая концентрация этих веществ в воздухе наблюдается как раз над поверхностью матраса, в зоне дыхания ребенка. Таковы результаты первого в этой области исследования, проведенного группой инженеров по охране окружающей среды из университета штата Техас. Работа опубликована в журнале Environmental Science & Technology, пишет Медпортал.

Авторы отобрали для анализа 20 новых и уже побывавших в употреблении матрасов с полиуретановым и полиэстеровым наполнителем от 10 разных производителей. Было установлено, что все они выделяют в атмосферу ЛОС, причем новые изделия делают это в четыре раза больше, чем старые. В среднем новые матрасы выделяют ЛОС порядка 87,1, а использованные – порядка 22,1 микрограммов на квадратный метр в час. Объем испаряемых веществ повышается с повышением температуры: при 23 градусах по Цельсию общий уровень испарения составляет 56, а при 36 градусах – 139 микрограммов на квадратный метр в час.

При этом матрасы с полиуретановым наполнителем выделяют большие объемы и более широкий спектр ЛОС. В общей сложности было идентифицировано более 30 испаряемых матрасами видов соединений, включая фенол, линалоол, лимонен и другие.

В целом, отмечают авторы, объем выделяемых полиуретановыми матрасами ЛОС сравним с другими потребительскими продуктами и отделочными материалами, например с ламинатом (20-35 микрограммов на квадратный метр в час) или стеновыми покрытиями (51 микрограмм на квадратный метр в час).

Однако одно обстоятельство делает подобные матрасы особенно опасными для здоровья детей - наивысшие концентрации ЛОС, как было установлено в ходе экспериментов, образуются непосредственно над поверхностью матраса, в зоне дыхания ребенка. Спящий в кроватке с полиуретановым матрасом ребенок, выяснили авторы, дышит воздухом, концентрация в котором ЛОС примерно в два раза выше, чем в общем объеме комнатного воздуха. Кроме того, поскольку объем вдыхаемого ребенком воздуха на килограмм веса значительно выше, а спит он существенно больше, чем взрослый, ингаляционное воздействие на него вдыхаемых химических субстанций оказывается примерно в 10 раз выше по сравнению со взрослым, находящимся в той же комнате, делают вывод исследователи.