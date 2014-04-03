Сидячий образ жизни меняет структуру нервных клеток

Хронические заболевания - последствие сидячего образа жизни. Нейробиологи утверждают, что отсутствие активности может привести к изменениям формы нервных клеток, пишут Подробности со ссылкой на lenta-ua.net.

Новое исследование показало, что три месяца малоподвижного образа жизни без физических нагрузок могут стать причиной изменения формы отростков клеток мозга. Такие изменения приводят к подаче неверных сигналов.

Эксперимент на грызунах состоял в том, что одна группа животных могла свободно передвигаться, а вторая половина крыс оставались без движения. Через три месяца ученые проанализировали структуру мозга грызунов.

Результаты показали, что клетки животных обросли отростками, которые сделали нервные клетки легковозбудимыми. Таким образом, нервные клетки посылают в мозг неверные сигналы, а процесс обработки информации нарушается.

Также нейроны посылают сигналы к нервной системе и сердцу, что становится причиной роста артериального давления.