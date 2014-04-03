Чёрный чай с бергамотом улучшает работу сердца

Любителей чёрного чая с бергамотом ожидают хорошие новости. По мнению ученых, этот чай при ежедневном потреблении контролирует развитие болезней сердца, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

А бергамот, как было доказано, снижает показатели холестерина, тем самым сокращая риски болезней сердца и сосудов. Детальное исследование показало: в экстракте бергамота присутствуют энзимы, известные как гидрокси метилглутарил флавононы.

Эти энзимы способны атаковать белки, связываемые с сердечными недугами. По мнению ученых, добавки с гидрокси метилглутарил флавононами столь же эффективны, что и статины, снижающие концентрацию липопротеина низкой плотности ("вредного холестерина"). И, в отличие от статинов, флавононы не будут вызвать побочных эффектов.

Ранее ученые доказали, что пять чашек чая и более в день, - вот решение для тех, кто хочет снизить риск развитой формы рака простаты на треть. Уменьшение вероятности того, что рак дойдет до четвертой фазы, составляет 33%, а, что дойдет до второй фазы, - 25%.

Позитивный эффект чая связывают с флавоноидами, обладающими противораковыми свойствами. При этом можно смело добавлять в чай молоко, сахар, лимон. Они не снизят эффективность. По подсчетам специалистов, в одной чашке чая содержатся 150-200 миллиграммов флавоноидов. Это один из самых ценных источников данных соединений.