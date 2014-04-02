Гормоны - факторы роста напрямую влияют на продолжительность жизни человека

В 1990-х годах был совершен локальный переворот в медицине. Ученые установили, что с возрастом концентрация гормонов в организме снижается. Следовательно, если ее повысить, многих проблем удастся избежать. Тогда эксперименты показали: люди, которым вводили гормон роста, демонстрировали увеличение мышечной массы и плотности костей. При этом жировая прослойка уменьшалась

Позднее результаты эксперимента взяли на вооружение клиники. С помощью гормональной заместительной терапии они обещают омолодить любого. Однако исследование Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна выявило: инъекции гормонов роста могут сократить продолжительность жизни. Человеческий гормон роста способствует выработке инсулиноподобного фактора роста 1 и дегидроэпиандростерона, предшественника эстрогена и тестостерона.

Между тем гормон роста, эстроген и прочие гормоны грозят раком, сердечно-сосудистыми недугами, проблемами с суставами. Что касается инсулиноподобного фактора роста 1, то его низкая концентрация помогает сохранить здоровье. Специалисты проследили за 184 мужчинами и женщинами (средний возраст - 95 лет). Наблюдение продолжалось 11 лет. Продолжительность жизни непосредственно зависела от уровня фактора роста в крови.

Снижение уровня на каждый нанограмм приводило к увеличению продолжительности жизни на неделю. Низкая концентрация в особенности помогала людям, пережившим рак. Через три года после начала эксперимента 75% участников, ранее переживших рак и имевших сниженный уровень фактора роста 1, не умирали. В группе людей с высоким уровнем фактора оставались в живых лишь примерно 25% человек. Еще малая концентрация фактора была связана с низким уровнем сахара в крови.

Кстати, многие долгожители имеют мутацию, которая сохраняет уровень фактора на отметке ниже средней. Эксперименты с грызунами доказали: мыши живут дольше и без рака, если имеют иммунитет против эффектов гормона роста. Притом, люди 50-65 лет, потребляющие в большом количестве животный белок, демонстрируют повышенную концентрацию фактора роста 1, четырехкратное увеличение риска смерти от рака и увеличение смертности на 75%.

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