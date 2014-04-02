Плохой сон может состарить мозг на 5 лет

Всего 3-4 года с нарушенным режимом сна в итоге выльются в потерю памяти и концентрации, предупреждают эксперты. Проблемы со сном повышают риск умственных нарушений до 50% (это эквивалентно пяти годам, прибавленным к возрасту), пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Доктор Терри Блэквелл из Исследовательского института Медцентра Калифорния Пасифик подчеркивает: здесь ключевую роль играет качество, а не количество сна. Было проведено отдельное исследование при участии 2820 человек, чей средний возраст равнялся 76 годам. Ученые отслеживали режимы сна у каждого участника в течение пяти ночей. После этого проводилось тестирование на способность планировать, принимать решения, находить и исправлять ошибки, на абстрактное мышление.

Чтобы сделать окончательные выводы, требуется провести более длительное наблюдение. Но можно однозначно утверждать: крепкий сон - важный элемент здорового образа жизни. Параллельно Университет Упсала установил, что всего одна бессонная ночь провоцирует изменения в мозге, которые сравнимы по эффекту с ушибом головы. При нехватке сна повышается уровень маркеров повреждений мозга. Обычно мозг очищается от токсичных соединений во время сна. А в ответ на неожиданное накопление соединений повышается и уровень биомаркеров.