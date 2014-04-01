Диеты опаснее лишнего веса и ожирения

Лишний вес или ожирение, согласно книге кардиолога Карда Лэви, неопасны. А вот сидение на диете может реально свести в могилу, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. По словам специалиста, не нужно гнаться за идеальным весом. Следует уделять внимание лишь физической форме. Между тем, принято считать, что большой вес связан с болезнями сердца, диабетом второго типа, раком груди и кишечника. Как отмечает кардиолог, тучные люди действительно чаще сталкиваются с болезнями сердца. Но они и имеют больше шансов на выживание (показатели смертности снижены на 30-50%).

А кардиолог доктор Асиим Малотра из Университетских больниц Кройдон считает ожирение самой большой угрозой мировому здоровью. И плохой рацион наносит больший вред, чем малоподвижный образ жизни, курение и спиртное вместе взятые. С ним согласны сотрудники Госпиталя Маунт Синай. Ожирение всегда опасно, даже если показатели холестерина, давления и сахара в норме. Это доказало исследование более 60000 человек.

"Безопасной" степени ожирения просто нет. Лишний вес - однозначный фактор риска, говорит представитель Британского кардиологического фонда. Вообще же имеет смысл смотреть на картину в целом, а не выделять отдельные факторы риска. Рекомендации стандартные: здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и мониторинг основных показателей здоровья.