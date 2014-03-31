Переход на "летнее время" провоцирует у взрослых инсульты, у детей - неврозы

Переход на "летнее" время провоцирует детские неврозы и инсульты у взрослых, пишут Подробности.

Так, по мнению врачей, для людей более-менее здоровых, может быть, ничем, кроме стресса, это и не чревато, а вот для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями - очень опасно, как и для маленьких детей.

"Даже малейшая десинхронизация вызывает у маленьких детей неврозы. Это, возможно, сразу не проявляется, но сказывается через какое-то время. Родители потом не могут понять, почему ребенок нервозный, начинает плохо учиться, засыпает на занятиях. А это и есть проявления десинхроза", - говорят медики.

При этом специалисты отмечают, что после перевода стрелок резко возрастает уровень обострений тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и неврологической патологии. У взрослых - это инсульты и гипертонические кризы.