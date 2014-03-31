Генетическую предрасположенность к раку можно победить



Если у женщины присутствует "ген рака" (мутация гена BRCA1), у нее есть выбор: удалить грудь и яичники или надеяться, что рак ее обойдет стороной. Однако специалисты из Королевского университета Белфаста утверждают: на рынке существуют препараты, снижающие риск рака, несмотря на генетику, пишет The Daily Mail.

Итак, мутация повышает риск рака груди до 85% и рака яичников до 40%. Ученые предлагают уменьшать риск за счет приема препаратов, сокращающих концентрацию эстрогена. Есть прямая связь концентрации эстрогена и повреждений ДНК, вызывающих рак.

Клетки женщин с мутацией BRCA1 не в состоянии справиться с высокой концентрацией эстрогена, который присутствует в тканях груди и яичников. Лекарства, влияющие на гормональный фон, могут стать альтернативой операциям. Если есть необходимость зачать ребенка, женщина просто приостановит прием препаратов. Сейчас ученые готовятся к проведению клинических испытаний.

Они надеются провести исследование в ближайшие 12 месяцев. Известно: в первой фазе испытаний проверят комбинацию двух препаратов на 12 женщинах в течение 3 месяцев. Для эффективности будет проводиться биопсия, собираться кровь, моча, которые покажут степень повреждения ДНК.