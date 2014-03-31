У курильщиков понижена чувствительность вкусовых рецепторов

Токсические соединения в табаке негативно влияют на регенерацию вкусовых сосочков, передает Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. По этой причине курильщики не могут адекватно оценить горечь кофе. Специалист Нелли Джейкоб подчеркивает: уже известно, что сигареты снижают чувствительность вкусовых рецепторов. Оказалось, еще происходят структурные изменения в грибовидных сосочках, располагающихся на языке.

Вкусовые сосочки распознают сладкое, кислое, горькое, соленое и вкус металла. Распознание вкусов влияет на систему пищеварения, выделение слюны, желудочного сока, секрета поджелудочной. Также она усиливает ощущение насыщения и удовольствия во время еды. Еще вкусовые сосочки оценивают качество еды, выявляя потенциально опасную еду по вкусу.

Дабы понять, как табак воздействует на систему распознавания вкусов, ученые собрали группу из 41 добровольца, попросив людей установить и оценить силу четырех базовых вкусов - сладкого, кислого, горького, соленого. Людей разделили на три группы: курильщики, бывшие курильщики и люди, никогда не курившие. Оказалось, курение влияло только на способность распознавать горечь в кофе.

Обычно человек способен распознавать горечь даже при малой концентрации. Но почти 20% курильщиков не могли адекватно распознать вкус. Из бывших курильщиков 26,5% и 13,4% не куривших людей сталкивались с той же проблемой. Значит, соединения из табака накапливаются в организме, не давая системе распознавания вкусов восстановиться даже после отказа от курения.