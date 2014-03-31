Мужчины имеют больший риск развития почечной недостаточности

Ученые из Великобритании недавно опубликовали исследование, в котором анализировалась вероятность развития почечной недостаточности и сравнительный риск данного расстройства у мужчин и женщин на протяжении их жизни.

В результате было установлено, что при прочих равных условиях мужчины имеют приблизительно в 1,5 раза больший риск столкнуться с почечной недостаточностью в среднем возрасте, чем женщины.

В частности, было подсчитано, что всего примерно один из 40 мужчин и одна из 60 женщин среднего возраста сталкиваются с почечной недостаточность. Это эквивалентно уровню заболеваемости в 2,66% у мужчин и 1,76% у женщин. Данные риски традиционно являются в несколько раз повышенными у людей с пониженными функциями почек (уровень заболеваемости у мужчин: 7,51% у женщин: 3,21%).

Согласно подсчетам исследователей число случаев заболевания человека почечной недостаточностью в настоящее время находится на подъеме, и в настоящее время данным расстройством страдают два миллиона человек по всему миру. Очень часто сопутствуя ряду других заболеваний, она способна в значительной степени ухудшать здоровье пациентов, что весьма негативно сказывается на их шансах поправиться.

Группой ученых было проанализировано состояние 2,89 млн взрослых людей с почечной недостаточностью. Было обнаружено, что практически во всех возрастных категориях риск развития почечной недостаточности примерно в 1,5 раза выше у мужчин, нежели у женщин. Причинно-следственной связи ученым установить не удалось, однако исследователи выдвинули гипотезу, что причинами столь разительного отличия может быть как образ жизни, так и различия в гормональном фоне

“Изначально мы пытались определить группы пациентов, которые в силу различных причин имеют повышенный риск развития почечной недостаточности. Несмотря на распространенность данного расстройства по всему миру оно до сих пор является малоизученным. В связи с этим мы рассчитывали выработать практически советы врачам по контролю пациентов, имеющих повышенный риск развития почечной недостаточности. Наши результаты оказались весьма неожиданными, поскольку существует весьма ограниченное количество заболеваний, которым представители одного пола были бы подвержены в большей степени, чем представители другого” – отмечается в официальном сообщении по исследованию.

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