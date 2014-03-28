Впервые задокументировано заражение людей туберкулезом от домашней кошки

12:45, 28 марта 2014
Зарубежные новости
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По данным агентства общественного здравоохранения Англии, два человека заразились туберкулезом от своей домашней кошки, что является первым задокументированным случаем распространения бактериального заболевания от кошки к человеку. Об этом сообщает Associated Press.

Из доклада Агентства здравоохранения следует, что образцы инфекции, взятые у кошки и заболевших людей, были неотличимы, и кошка является наиболее вероятным источником заболевания. 

В период с декабря 2012 года ветеринары диагностировали туберкулез у девяти домашних кошек в Беркшире и Гемпшире, к западу от Лондона. 

Тогда сотрудники агентства заявили, что для человека риск заражения смертельным заболеванием через больных животных крайне низок. 

Газета.Ru

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