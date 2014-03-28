Впервые задокументировано заражение людей туберкулезом от домашней кошки

По данным агентства общественного здравоохранения Англии, два человека заразились туберкулезом от своей домашней кошки, что является первым задокументированным случаем распространения бактериального заболевания от кошки к человеку. Об этом сообщает Associated Press.

Из доклада Агентства здравоохранения следует, что образцы инфекции, взятые у кошки и заболевших людей, были неотличимы, и кошка является наиболее вероятным источником заболевания.

В период с декабря 2012 года ветеринары диагностировали туберкулез у девяти домашних кошек в Беркшире и Гемпшире, к западу от Лондона.

Тогда сотрудники агентства заявили, что для человека риск заражения смертельным заболеванием через больных животных крайне низок.

Газета.Ru