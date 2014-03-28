Витамины не способствуют росту волос

Длинные волосы – украшение жещины. В нас заложена инстинктивная уверенность: если у женщины длинные крепкие волосы, значит, она здорова. Для повышения привлекательности девушки, девочки и женщины во всем мире стремятся отрастить длинные волосы и тратят миллионы долларов в индустрии «витаминов для волос», пишет Здоровье. От них не отстают и мужчины, особенно столкнувшиеся с облысением. Но остается не проясненным один второстепенный вопрос: а работают ли, собственно, эти биодобавки?

Специалисты считают: нет смысла принимать витамины без диагностированного авитаминоза. Когда вы не знаете, нормальный у вас уровень витаминов, или есть нехватка, прием таблеток с высокими дозами всех витаминов не полезен, и может быть даже вреден. « Не существует специальных витаминов именно для усиления роста волос. Скорость роста зависит от здоровья организма в целом, и от уровня гормонов» - рассказывает доктор Зоя Диана Дрэлос (Zoe Diana Draelos), консультант и профессор Медицинской школы Университета Дьюка.

Большая часть случаев облысения среди женщин вызвана наследственными причинами – а витамины не помогут перестроить волосяные фолликулы или регулировать уровень гормонов. Действенные лекарства для роста волос существуют, но, в отличие от пищевых добавок, всегда продаются по рецепту и применяются по назначению врача, поскольку имеют серьезные побочные эффекты.

До трети всех женщин сталкивается с проблемой потери волос из-за повышения уровня андрогенов в разные периоды жизни. Облысение усиливается при стрессе, проявляется при старении. Среди других причин облысения среди женщин врачи перечисляют аутоиммунные заболевания, беременность, кожные болезни и сифилис. Небольшое поредение шевелюры с возрастом почти незаметно, но серьезное облысение может вызвать снижение саооценки и серьезную депрессию у женщины.

С точки зрения действия эффекта плацебо, все средства хороши, если организм под воздействием внушения совершенствует саморегуляцию и это помогает пациенту чувствовать себя лучше. Но надо помнить, что медицина не доказала эффективность ни одного средства для ускорения роста волос среди применяющихся без рецепта врача. Потеря денег – основной доказанный эффект от «витаминов для волос».