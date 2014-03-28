"Британская" диета для полных детей

Доктор Сара Врювер призывает британскую систему здравоохранения включить в рекомендуемые методики снижения веса новую диету для детей. Основа диеты - необычное печенье в количестве девяти штук на день, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Эта диета родом из США. Ее автор доктор Сэнфорд Сигал считает: печенье, фрукты и овощи, потребляемые в обед, помогут справиться с ожирением.

Печенье дает лишние 500-700 калорий. Но ничего страшного, если ребенок съедает 5 порций фруктов и овощей. По составу печенье представляет собой смесь аминокислот из молока, снижающих остроту голода, яичного белка, овсянки, риса и других зерновых. Во время приготовления используется рапсовое масло, дающее организму полезные мононенасыщенные жирные кислоты.

Получается, предлагаемая диета содержит много клетчатки, мало сахара. Печенье сытное. Потом, здесь работает психологический фактор. Специалисты все чаще говорят о необходимости особой подачи здоровых продуктов. Современных детей нельзя заставить есть обычные овощи. А вот, изменив внешний вид продуктов, можно сделать полезное блюдо более привлекательным.