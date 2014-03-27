Новое приложение для смартфона поможет в борьбе с алкоголизмом

Смартфоны помогут своим владельцам избавиться от алкогольной зависимости. Американские программисты разработали специальное приложение, которое примет участие в борьбе с вредной привычкой.

Программа обладает целым рядом функций, в частности издает громкий сигнал тревоги, когда его владелец приближается к питейному заведению. Кроме того, пользователи получают регулярные напоминания о вреде алкоголя, а также специальные анкеты. Если ответы пациентов вызывают опасения, программа автоматически оповещает врача. Она также позволяет быстро связаться с экспертами по борьбе с зависимостью и предоставляет ссылки на необходимые интернет-ресурсы.

Приложение носит название ACHESS (образовано из слова Addiction (пагубная привычка) и аббревиатуры CHESS (Comprehensive Health Enhancement Support System – Система поддержки комплексного ухода за здоровьем)). Исследования ее эффективности проводили специалисты из медицинских центров и университетов штатов Висконсин, Массачусетс и Иллинойс на основе наблюдений за 349 пациентами.. Согласно статистке, 170 из них использовали для этого, помимо других методов, данную программу, а 179 обходились без нее. Ученые пришли к выводу, что первым было проще справляться с зависимостью.

"Все больше интереса вызывают методы лечения от привыкания к различным веществам, основанные на новейших технологиях, — отметила руководитель программы лечения от зависимостей в медицинском центре при Университете Раш в Чикаго (штат Иллинойс) Гейл Баух. — Одно лишь мобильное приложение едва ли может быть решением проблемы, но оно может хорошо сочетаться с другими методами. Постоянно действующая программа, а также напоминания в течение дня могут оказать поддержку человеку, мозг которого находится в процессе восстановления".

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