Стволовые клетки могут быть созданы из капли крови

Сингапурские исследователи из института молекулярной и клеточной биологии A*STAR разработали метод создания человеческих индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (иПСК) из клеток, содержащихся в капле капиллярной крови, получаемой с помощью укола скарификатора из подушечки пальца. Этот метод дает донорам возможность самостоятельно заготавливать образцы крови и отсылать их в лабораторию для дальнейшей обработки. Разработчики считают, что таким образом можно привлечь большое количество доноров разной этнической принадлежности к созданию крупных банков иПСК.

Современные методы генетического репрограммирования позволяют трансформировать зрелые клетки человека в так называемые иПСК, свойства которых близки к свойствам эмбриональных стволовых клеток. В некоторых странах, в том числе в Японии, США и Великобритании уже создано несколько банков иПСК, предоставляющих доступ к этим клеткам специалистам, занимающимся научной работой в области стволовых клеток, а также медицинскими исследованиями.

Современные методы заготовки клеток для репрограммирования подразумевают инвазивные вмешательства, такие как получение фрагмента кожи или биопсии костного мозга, что отпугивает многих потенциальных доноров. Несмотря на то, что иПСК можно получать из клеток крови, обычно для этого требуется большое количество материала. Однако новый подход, разработанный учеными, работающими под руководством доктора Ло Юйинь Ханя Джонатана (Loh Yuin Han Jonathan), позволяет ограничиться всего лишь каплей выделяемой из подушечки пальца капиллярной крови. А получаемые в результате 12-дневного культивирования в лабораторных условиях клетки обладают всеми свойствами иПСК.

Доступность этого подхода исключительно высока благодаря возможности самостоятельной заготовки образца и его стабильности при комнатной температуре в течение 48 часов. Это позволит привлечь к донорству людей, живущих в различных географических регионах и имеющих различную этническую принадлежность, а, соответственно, и разные генотипы и предрасположенность к разным заболеваниям.

Ремедиум