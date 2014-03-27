В Москве покончили жизнь самоубийством восемь онкологических больных

Несмотря на то, что в записках, оставленных некоторыми из погибших, они не винят медучреждения в своих страданиях, вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников пообещал провести проверку по каждому факту самоубийства.

С 12 по 24 марта в столице РФ разными способами свели счеты с жизнью восемь человек, страдавших онкозаболеваниями. В их числе полковник МВД в отставке и бывший высокопоставленный офицер Генштаба. Ни один случай самоубийства не был зафиксирован в медучреждениях, все они произошли на улице или дома у больных.

В свою очередь, комментируя трагические цифры, вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников отказался связать самоубийства с бюрократическими проблемами, затрудняющими получение анальгетиков для тяжелобольных, сообщает «Газета.ру». По его мнению, рост числа суицидов — следствие весеннего обострения психических нарушений, свойственных в том числе и онкобольным.

Он также заявил, что ни в один из покончивших с собой не предъявлял претензий к медицинским организациям.

«То, что всплеск самоубийств происходит именно сейчас, на фоне ранней бурной весны, неудивительно. Люди не хотят мучить себя и окружающих. Это их вариант эвтаназии», — заключил Печатников.

Напомним, не так давно мощный общественный резонанс вызвало самоубийство бывшего начальника управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ контр-адмирала в отставке Вячеслава Апанасенко. 7 февраля его был в крайне тяжелом состоянии госпитализировали после попытки суицида в реанимационное отделение московской Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. 10 февраля, после четырех суток нахождения в коме, Вячеслав Апанасенко скончался. По мнению родных контр-адмирала, причиной суицида стала невозможность достать обезболивающие, без которых генерал был вынужден терпеть невыносимую боль.

Медпортал