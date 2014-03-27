Из-за лихорадки Эбола в Гвинее запретили есть мясо летучих мышей

В результате вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки количество заболевших увеличилось до 86 человек, а число погибших достигло 62, сообщает BBC. Случаи с подозрением на лихорадку Эбола уже зафиксированы в граничащих с Гвинеей странах - Либерии и Сьерра-Леоне.

Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Гвинеи ввели запрет на продажу и употребление летучих мышей, которые могут быть основными переносчиками вируса.

По словам специалиста по тропическим болезням Эстер Стерк (Esther Sterk) из международной медицинской организации "Врачи без границ" (MSF), люди могут заразиться лихорадкой Эбола от летучих мышей, горилл и лесных антилоп, а затем вирус может передаваться от человека к человеку через контакт с зараженной кровью, биологическими жидкостями и тканями инфицированных. После инкубационного периода, который длится от 2 до 21 дня, у человека появляется бурная лихорадка, головные и мышечные боли, а затем развивается рвота, диарея и множественные кровотечения.

Фруктовые летучие мыши (крыланы), мясо которых считается местным деликатесом, могут оказаться основными переносчиками инфекции, в связи с чем власти Гвинеи предупредили жителей страны о необходимости воздержаться от употребления их в пищу в период эпидемии.

Между тем главный санитарный врач Либерии Бернис Дан (Bernice Dahn) сообщила о восьми заболевших с подозрением на лихорадку Эбола (в основном это люди, пересекавшие границу Гвинеи). Пятеро из них умерли, и чтобы выяснить точную причину их смерти, власти направили для исследования образцы биологических жидкостей погибших в Конакри, столицу Гвинеи. В Сьерра-Леоне, соседствующей с Гвинеей и Либерией, власти также сообщают о двух случаях заболевания (один человек погиб), предположительно также вызванных вирусом Эбола.

На данный момент известно пять видов вируса Эбола - Бундибуджио, Кот-д’Ивуар, Рестон, Судан и Заир. По сообщению Reuters, ученые из Института Пастера в Париже определили вид вируса Эбола, вызвавший эпидемию в Гвинее, как штамм Заир, который имеет наиболее высокий процент смертности. Помимо лихорадки Эбола, в Гвинее сейчас также борются с эпидемией холеры, кори и менингита.

Власти Гвинеи уже приняли от благотворительной организации "Врачи без границ" медикаменты и необходимое оборудование для обеспечения пострадавших от инфекции районов медицинской помощью. В настоящее время MSF установила две карантинные зоны в южной части страны и пытается сдержать распространение опасного вируса.

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