Гирудотерапия - эффективный метод в лечении мигрени

Мигрень - один из самых распространенных недугов в мире, от которого не всегда помогают стандартные методы лечения. В свою очередь, гирудотерапевты утверждают: пиявки являются действенным вариантом решения проблемы. Еще в 1980-х годах пиявок стали использовать в ходе восстановительных пластических процедур для отведения застоявшейся крови и предотвращения гангрены. Недавно же было доказано, что всего одной сессии гирудотерапии достаточно, чтобы уменьшить боли при артрите коленного сустава минимум на два месяца, пишет Здоровье.

Сейчас же ученые пытаются выяснить, можно ли справиться с нервной болью, вызванной опоясывающим лишаем с помощью пиявок. Секрет кроется в слюне кровососущих. В ней много анестетика и соединений, разжижающих кровь, которые избавляют от болей и воспаления. Медицинские пиявки абсолютно безопасны. Они выращиваются в стерильных условиях. Их закупает множество медицинских центров, специализирующихся на лечении различных недугов, начиная с бесплодия, заканчивая алопецией и болезнями сердца.

К примеру, один сеанс гирудотерапии при мигренях длится 40 минут. Это совершенно безболезненное мероприятие. Единственное, что остается пациенту на память - ранки на висках, которые продолжают кровоточить некоторое время. Самих же пиявок помещают сразу после процедуры в спирт, дабы избежать заражения. После процедуры человек может чувствовать некоторую слабость, но это проходит. По словам врачей, нужно провести примерно три процедуры в течение нескольких недель. Тогда это позволит избавиться от мигреней.