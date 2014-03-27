Неправильное питание беременной может стать причиной болезни мозга у ребёнка

Установлена причинно-следственная связь в питании беременной женщины и риска развития у ее ребенка болезни Альцгеймера в будущем. Риск развития этого недуга напрямую связан с употреблением женщиной жирной пищи. Пока уверенно констатировать эту связь можно только в разрезе опытов с участием подопытных мышей, пишет Scienceblog.ru.

В последнем эксперименте медики исследовали беременных мышей, сидевших на высококалорийной диете с чрезмерным содержанием жира. В результате у них рождались детеныши, у которых с высокой долей вероятности появлялись нарушения в кровоснабжении мозга – это нарушение является достаточным условием для развития болезни Альцгеймера.

В последующем ученые посадили на жирную диету и самих мышат, что порождало в их мозгу появление проблем с выводом вредного амилоидного белка (это вещество начинает скапливаться в мозгу при болезни Альцгеймера).

Полученные результаты имеют очень большое значение, поскольку они свидетельствуют о долгосрочном характере влияния питания матери на мозг будущего ребенка.