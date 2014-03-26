Нехватка сна у ребёнка провоцирует развитие ожирения

Дети, которые спят менее 10 часов в день, чаще весят больше детей, которые спят минимум по 13 часов, выяснили ученые, исследовавшие более 2500 детей в возрасте 16 месяцев. Причина в следующем: дети, спавшие мало, потребляли на 105 калорий больше, чем остальные, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

Увеличенное потребление калорий грозит ожирением и проблемами во взрослой жизни, предупреждает Университетский колледж Лондона. Специалисты следили за сном детей и за их рационом на протяжении 5 месяцев. Группа детей, спавших менее 10 часов, потребляла в среднем 1087 калорий, а группа спавших больше - 982 калорий. Видимо, из-за нехватки сна нарушается регуляция гормонов, отвечающих за аппетит. Примечательно: тучные дети легко расстраиваются. И в итоге родители пытаются успокоить их едой. Получается замкнутый круг.

Ученые не раз доказывали, что нехватка сна заставляет взрослых есть больше. Дабы компенсировать нехватку сил вследствие недостаточного сна, у ребенка повышается аппетит, ведь еда дает заряд энергии. Даже частичная нехватка сна влияет на регулирование веса, концентрацию инсулина и прочих ключевых гормонов.