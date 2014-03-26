Пациенты в России смогут получить видеозапись своей операции

Возможно, российским пациентам разрешат вести видеозапись собственной операции, дабы можно было проследить за всеми действиями врачей. Соответствующий законопроект уже включен в примерную программу работы Государственной думы. Также проект документа отправлен в рассылку для сбора отзывов, передает Meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум". Известно, что предложения будут собирать до 18 апреля. Само рассмотрение документа ожидается в мае.

Предлагают дать право пациентам осуществлять видеозапись медицинского вмешательства на личные видеокамеры с целью защиты интересов пациентов и врачей. Не секрет, что врачи не застрахованы от ошибок. И, как показывает статистика, они совершаются все чаще. Наносится вред здоровью и появляется угроза жизни пациента.

Каждый год в России от врачебных ошибок умирает примерно 50000 человек, хотя официальная статистика фатальных врачебных ошибок не ведется. Если у пациента на руках будет видеозапись операции, то это станет доказательной базой. Таким образом, доказать вину врача или защитить его станет проще. "Видеозаписи будут выгодны и самим врачам, поскольку запись станет неоспоримым доказательством отсутствия их вины, пациенту же даст возможность получить возмещение в случае причинения ущерба его жизни и здоровью", - подчеркивает Селезнев.