Мёд эффективно уничтожает бактерии, устойчивые к антибиотикам

Мед хорош не только к чаю и для приготовления полезных фруктовых десертов. Новые исследования говорят, что мед – это сладкое решение давней медицинской проблемы. В больницах бактерии часто ускользают от надзора врачей и приобретают множественную устойчивость к антибиотикам. Многие пациенты, попавшие в больницы по другим поводам, страдают от заражения «супербактериями», особенно при ослаблении иммунитета, пишет Здоровье.

Согласно докладу, сделанному на собрании Американского Химического Общества, одного из самых крупных научных сообществ мира, мед эффективно уничтожает бактерий, устойчивых к антибиотикам. «Уникальность меда в том, что он может бороться с инфекцией на разных уровнях одновременно. При этом бактериям сложнее, чем обычно, выработать устойчивость к тому, что их убивает», - рассказала автор исследования Сьюзан Мешвиц.

Для того, чтобы убить бактерий на поверхности пыльного стола, достаточно протереть его 70% раствором медицинского спирта. Но нельзя сделать то же самое внутри организма человека (правда нельзя, даже не пытайтесь). При борьбе с патогенными бактериями наши клетки используют целый спектр разных видов оружия: выделяют перекись водорода, полифенолы, создают повышенную кислотность, осмотический эффект, высокую концентрацию сахаров, как в засахаренном и поэтому не киснущем варенье. Мёд – это такая смесь веществ, которая сразу совмещает все вышеперечисленные способы борьбы с микробами. В нем есть и полифенолы, и сахар, он нарушает целостность оболочек бактерий за счет осмотического эффекта и подавляет их размножение.

В защите бактерий от внешних воздействий огромную роль играет образование биопленок: колония микроорганизмов окружает себя общей оболочкой, в которой «вязнут» многие дезинфицирующие агенты. Мед, как выяснилось, не дает бактериям образовать биопленки или плотные скопления. Кроме того, компоненты, содержащиеся в составе меда, могут нарушать коммуникацию бактерий, перехватывать сигналы, которые одна клетка посылает другой. У некоторых типов бактерий коммуникация стимулирует еще и выработку токсинов. Так что, применяя мед на ранних стадиях подхваченной инфекции, вы снижаете токсичность бактерий и урон, который они наносят организму.

Теперь химики советуют врачам использовать мед при лечении бактериальных инфекций пациентов.