Мозг диабетика с возрастом уменьшается

Заболевшие сахарным диабетом в среднем возрасте рискуют осложнением проблем с памятью и мыслительными способностями, что объясняется уменьшением объема мозга. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное учеными на базе клиники Майо в Соединенных Штатах, пишет Scienceblog.ru.

В группу риска попадают все диабетики с высоким давлением или узнавшие о своем заболевании в возрасте 40 – 64 лет. Экспериментально доказан факт высокой вероятности потери объема мозга и возникновения проблем с памятью.

Новое исследование подтвердило связь диабета с развитием деменции или приобретенного слабоумия. В новой научной работе ученых из США были проанализированы мыслительные способности 1 400 стариков в возрасте около 80 лет. Анализ показал, что если диабет развился у них в среднем возрасте, то объем их мозга в среднем уменьшился на 2,9% в сравнении со стариками без сахарного диабета. Размеры ответственного за консолидацию памяти гиппокампа и вовсе уменьшился на 4%. При сжатии гиппокампа у человека ухудшается долгосрочная память и способность запоминать недавно произошедшие события.

Экспериментально доказан в два раза более высокий риск диабетиков в развитии проблем с мышлением и памятью.