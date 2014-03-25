В странах бывшего СССР злоупотребляют антибиотиками - ВОЗ

В журнале The Lancet впервые появились данные по использованию антибиотиков в государствах Европейского региона ВОЗ за исключением стран-участниц Европейского союза. Исследование показало, что жители этих стран часто применяют противомикробные препараты, не посоветовавшись с врачом. Более того, неконтролируемое применение антибиотиков способствует развитию лекарственной устойчивости бактерий.

Группа ученых из Университета Антверпена (Бельгия) собрали информацию об объемах употребления антибиотиков за 2011 год в Армении, Азербайджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Грузии, Косово, Кыргызстане, Молдавии, Черногории, Сербии, Таджикистане и Турции. В работе учитывалось применение рецептурных и безрецептурных антибактериальных ЛС.

Оказалось, что больше всего антибиотиков употребляет население Турции. Там на каждого жителя страны приходится в три раза больше препаратов, чем на жителя Армении – в этой стране антибиотики применяются реже всего. Стоит отметить, что именно Турция является лидером по использованию противомикробных ЛС в Европейском регионе ВОЗ.

Что касается наиболее популярных антибиотиков, то ко-амоксиклавом (Амоксициллин/клавулановая кислота) злоупотребляют в Грузии (42,9% от общего потребления антибиотиков) и Турции (30,7%). В странах бывшего СССР отдают предпочтение ампициллину и амоксициллину (в Азербайджане эти ЛС используются в 55,9% случаев). В Сербии и Черногории чаще используют препараты группы макролидов (15,8% и 19,5% соответственно).

При этом исследователи отметили, что парентеральное введение антибиотиков является общей практиков в Азербайджане (46,4%) и Таджикистане (31,1%), что может свидетельствовать о том, что внутривенно антибиотики вводятся не только в медицинских учреждениях.

Исследование показывает, что мощные противомикробные препараты широкого спектра действия, такие как хинолоны и амоксициллин в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз очень часто необоснованно применяются в качестве первой линии терапии, хотя, в соответствии с рекомендациями, их следует использовать как средства второй линии. Полученные данные, по мнению ученых, должны подтолкнуть руководства стран создать программы по регулированию использования антибактериальных ЛС и взять под контроль растущую угрозу лекарственной устойчивости микробов.

Ремедиум