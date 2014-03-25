Загрязненный воздух ежегодно в мире убивает 7 млн людей

Этот показатель более чем вдвое превышает предшествующие оценки и подтверждает, что в настоящее время загрязнение воздуха является самым крупным в мире экологическим риском для здоровья, пишет ВОЗ. Сокращение загрязнения воздуха может сохранить миллионы жизней.

В частности, новые данные свидетельствуют о более сильной зависимости между воздействием загрязненного воздуха как внутри помещений, так и в атмосфере и сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инсульты и ишемическая болезнь сердца, а также между загрязнением воздуха и раком. Также следует учитывать роль загрязнения воздуха в развитии респираторных заболеваний, включая острые респираторные инфекции и хронические обструктивные заболевания легких.

Новые оценки основаны не только на дополнительных знаниях относительно болезней, вызываемых загрязнением воздуха, но и на более точной оценке воздействия загрязняющих воздух веществ на человека, которая была получена в результате применения более совершенных методов измерения и технологий. Это дало ученым возможность провести более детальный анализ рисков для здоровья по более широкому демографическому спектру, который в настоящее время включает как сельские, так и городские районы.

Если говорить о регионах, то страны с низким и средним уровнем дохода в Регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана ВОЗ имели самое большое бремя, связанное с загрязнением воздуха, в 2012 году: в общей сложности 3,3 миллиона смертей были связаны с загрязнением воздуха в помещениях и 2,6 миллиона смертей были связаны с загрязнением атмосферного воздуха.

«Очистка воздуха, которым мы дышим, предотвращает неинфекционные заболевания, а также сокращает риск заболевания среди женщин и уязвимых групп, включая детей и престарелых»,

д-р Флавиа Бустрео (Flavia Bustreo), Помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам здоровья семьи, женщин и детей

«Очистка воздуха, которым мы дышим, предотвращает неинфекционные заболевания, а также сокращает риск заболевания среди женщин и уязвимых групп, включая детей и престарелых», – говорит д-р Флавиа Бустрео (Flavia Bustreo), Помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам здоровья семьи, женщин и детей. «За загрязнение воздуха в помещениях дорогой ценой приходится платить бедным женщинам и детям, поскольку они больше времени проводят дома, вдыхая дым и гарь от дырявых кухонных плит, которые топятся углем и дровами».