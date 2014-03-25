В прокуренных помещениях опасно находиться

Третичное курение - так называется нахождение в прокуренном помещении. С 2009 года ученые начали исследования о воздействии третичного курения на здоровье человека и выяснили, что оно вызывает повреждение ДНК и повышает риск развития рака, пишет Здоровье.

16 марта 2014 года открылась Конференция Американского химического общества, на которой исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли представили результаты своих исследований химической смеси веществ, выделяемых с дымом при курении.

Исследователи заявили, что при курении в воздух выделяется более 4000 веществ, и большая их часть остается на мебели, стенах и текстиле, а не выветривается из комнаты. Все эти вещества не только токсичны, но и обладают канцерогенным действием. Соединение группы нитрозаминов (NNA) - органическое соединение, включающее в себя азот и оксид азота, является наиболее опасным для здоровья человека. Эти токсичные соединения связываются с молекулой ДНК, провоцируют неконтролируемое размножение клеток и развитие рака. Особенно подвержены влиянию этих опасных веществ маленькие дети, ведь они наиболее уязвимы к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.

Ученые считают, что это исследование должно повлечь за собой запрет на курение в любых помещениях.