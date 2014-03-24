Ученые нашли ген забывчивости

Нейрофизиологи из Боннского университета (Германия) обнаружили, что трудности с памятью не обязательно возникают в связи со старением человека - они могут иметь генетическую природу.

Как пишут авторы исследования в журнале Neuroscience Letters, виновник - ген под названием DRD2, сообщают Подробности.

"Ген DRD2 играет большую роль в передаче нервного сигнала посредством нейромедиатора дофамина, что особенно важно в лобной доле коры мозга. Люди, имеющие определенный вариант этого гена, более рассеянны, чаще совершают ошибки, и им труднее удержать что-то в памяти", - говорится в сообщении.

Ученые протестировали 500 женщин и мужчин на строение гена DRD2 и обнаружили, что оно имеет два варианта: примерно у четверти людей азотистое основание цитозин может заменяться на тимин.

Сравнив строение гена DRD2 и отчеты испытуемых, ученые выяснили, что носители варианта гена с тимином более рассеянны и забывчивы в повседневной жизни, чем носители варианта гена с цитозином.