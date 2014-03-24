Гинекологи и педиатры выступают против родов в воде

Роды в воде не лучше обычных. Более того, они несут угрозу и ребенку, и матери, предупреждают врачи, отмечающие растущую популярность водных родов. Американская академия педиатрии и Американский колледж акушеров и гинекологов заявляют: иногда во время таких родов дети тонут, испытывают трудности с дыханием и сталкиваются с инфекциями, передает Meddaily.ru со ссылкой на Live Science.

Некоторые защитники метода говорят: дети не могут наглотаться воды благодаря рефлексу. Однако, по мнению врачей, иногда рефлекс не срабатывает. Известно, что дети вдыхают фекальные массы, находясь в матке. На самом деле, и во время родов ребенок может вдохнуть частицы кала, попадающие в воду.

Но это касается последней стадии родов. Что касается самого начала родовой деятельности, то некоторым женщинам показано пребывание в бассейне с водой. Ряд исследований доказал: вода снижает остроту боли, избавляя от необходимости анестезии, и сокращает продолжительность самих родов. В любом случае, врачи рекомендуют роженице покинуть резервуар с водой до того, как начнутся потуги.

В клиниках, где практикуются роды в воду, должна быть такая возможность. Отдельный вопрос - дезинфекция ванн. А вот официальных директив по поводу того, каким женщинам лучше рожать в воде, нет. В целом это должна быть здоровая женщина, не столкнувшаяся с осложнениями во время беременности.