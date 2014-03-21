Ячмень полезен для полных людей с болезнями костей

Ячмень - распространенная сельскохозяйственная культура. Его активно используют в пищевой промышленности. Диетологи советуют обязательно включать продукты с ячменем в рацион, ведь он содержит мало калорий по сравнению с другими злаками, много клетчатки, витаминов и питательных веществ. Таким образом, ячмень представляет собой идеальный продукт для желающих похудеть.

Помимо сниженной калорийности, эффект достигается за счет содержания нескольких принципиально важных аминокислот. Также ячмень изменяет уровень сахара в крови, помогая избежать всплесков и провалов, связанных с процессом запасания жира, передает Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Он стабилизирует кровяное давление у гипертоников, что было доказано в рамках эксперимента. Ячмень содержит медь, а, значит, показан при артрите (уменьшит проявление симптомов). Медь обезоруживает свободные радикалы, тем самым, поддерживая регенерацию клеток.

Еще ячмень позволяет предотвратить развитие остеопороза благодаря содержанию той же меди, а также марганца, фосфора, витамина С, полезных для костей. В выжимке из ячменя очень много кальция. По этой причине люди, желающие иметь здоровые зубы, должны употреблять ячмень.