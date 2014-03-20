Американские ученые создали таблетки из шоколада

Таблетки из шоколада помогут ученым победить инфаркт и инсульт. Такой вывод сделали на основании последних экспериментов американские медики.

С помощью специальных таблеток с питательными веществами из темного шоколада американские медики смогут снизить факторы риска возникновения таких распространенных причин смерти, как инфаркт и инсульт. По данным издания Scienceblog.ru, в последнем масштабном исследовании ученых из Brigham and Women’s Hospital в Бостоне приняло участие 18 000 человек. В ходе этого исследования ученые выяснили воздействие поливитаминов и флавоноидов из какао на человеческий организм.

Достоверно установлено, что дикорастущее какао содержит в себе сотни тысяч веществ, синтезируемых в процессе роста и ферментации. Все они существенно влияют на здоровье человека. В частности, употребление шоколада помогло многим испытуемым улучшить артериальное давление и нормализировать работу всей сердечнососудистой системы. Шоколад помог испытуемым снизить уровень холестерина в крови, а заодно повысить эффективность использования инсулина.

Американским ученым осталось только донести до людей, что шоколад не только вкусный, а еще и полезный.