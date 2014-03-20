Дефицит сна приводит к необратимым повреждениям мозга

Дефицит сна приводит к необратимым повреждениям клеток мозга, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале The Journal of Neuroscience, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проведя исследование среди людей, страдающих от хронического дефицита сна: дальнобойщиков и вахтовиков.

В ходе него ученые установили, что отсутствие сна приводит к нарушению работы белка SIRT3, отвечающего за окислительно-восстановительные реакции, защищающие нейроны головного мозга от повреждений метаболического характера.

У людей, которые мало спят или подолгу не спят, этот белок не активируется, из-за чего нейроны начинают массово погибать.