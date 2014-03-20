Дефицит сна приводит к необратимым повреждениям мозга
09:17, 20 марта 2014Зарубежные новости
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Провели исследование среди людей, страдающих от хронического дефицита сна: дальнобойщиков и вахтовиков
Фото: wbc2t.ru
Дефицит сна приводит к необратимым повреждениям клеток мозга, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале The Journal of Neuroscience, пишет Газета.ру.
К такому выводу они пришли, проведя исследование среди людей, страдающих от хронического дефицита сна: дальнобойщиков и вахтовиков.
В ходе него ученые установили, что отсутствие сна приводит к нарушению работы белка SIRT3, отвечающего за окислительно-восстановительные реакции, защищающие нейроны головного мозга от повреждений метаболического характера.
У людей, которые мало спят или подолгу не спят, этот белок не активируется, из-за чего нейроны начинают массово погибать.
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