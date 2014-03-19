Жареная пища не приводит к ожирению

Американские ученые считают, что связь между потреблением жареных продуктов и ожирением проявляется далеко не всегда, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале British Medical Journal, сообщает Газета.ру.

К такому выводу они пришли, проведя исследование, участниками которого стали 9623 женщины и 6379 мужчин.

Им удалось установить, что подобная взаимосвязь проявляется лишь в тех случаях, когда у людей имеется генетическая предрасположенность к ожирению.

В то же время здоровые люди, употреблявшие жареную пищу в умеренных количествах, не доходили до ожирения.