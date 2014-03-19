Крем для лица может добавить лишних килограммов

Ежегодно в мире производится около 1 млрд тонн фталатов. Ученые выяснили, что эти химические вещества провоцируют набор веса и в 2 раза увеличивают риск появления диабета, пишет Здоровье.

В Университете Упсалы (Швеция) прошло исследование, в котором выяснилось, что наибольшую опасность несут продукты, которые контактируют с кожей человека - всевозможные кремы и косметика. Чистящие средства и духи, при производстве которых используются фталаты, тоже наносят вред организму, но опаснее всего именно те, что имеют частый и длительный контакт с кожей. Они оказывают негативное влияние на гормональный баланс, способствуют отложению жиров и повышают устойчивость к инсулину.

В исследовании принимала участие тысяча человек, из которых 119 болели диабетом, а у 88 это заболевание было в анамнезе. Ученые учли такие факторы, как уровень холестерина, курение, ожирение и пришли к выводу, что содержание фталатов в крови прямым образом влияет на развитие резистентности к инсулину и набор веса.

Такой эффект ученые связывают с тем, что у мужчин фталаты влияют на уровень тестостерона,а у женщин вызывают нарушение гормонального баланса по аналогии с периодом полового созревания или менопаузы.

На сегодняшний день фталаты используются в 70% средств личной гигиены в качестве загустителя.