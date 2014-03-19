Метастазирование связано с работой клеточных киназ

С помощью новой методики Клаус Хан (Klaus Hahn) и его коллеги изучили малоизвестные особенности работы клеточных киназ. Известно, что киназы вовлечены в большинство клеточных процессов, например, в процесс передачи сигналов, передвижение клеток и регуляцию экспрессии белков. Нарушение взаимодействия и функционирования этих ферментов нередко ведет к развитию заболеваний.

Авторы изучили особенности работы киназы Src и смогли подавить ее активность, присоединив к ней искусственный белок, обладающий сайтом связывания. Добавление в раствор с клетками лекарственных препаратов приводило к тому, что эти соединения связывались с белком, прикрепленным к киназе, и активность фермента восстанавливалась. Исследователи получали возможность в реальном времени наблюдать за поведением клеток после восстановления киназной активности.

Исследователи выяснили, что характер поведения клеток менялся в зависимости от киназы, с которой взаимодействовал фермент Src. Если Src связывалась с ферментом FAK, то форма клетки изменелась, а соединение Src с киназой SAC вело к существенному увеличению адгезивных способностей клеток. Подобные особенности характерны для опухолевых метастатических клеток.

Таким образом, применение нового подхода помогло выявить еще один важный механизм, лежащий в основе процесса метастазирования.

Ремедиум