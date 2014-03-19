Семейные обеды улучшают успеваемость школьников

Маленькие дети постоянно задают вопросы, тянутся к общению и требуют родительского внимания. И это здорово: взаимодействие ребенка с родителем оказывает влияние на его умственное развитие, умение управляться с эмоциями и дает социальные навыки. Пользу регулярного общения детей и родителей количественно оценили исследователи Иешива-Университета в Нью-Йорке, пишет Здоровье.

Основой для новых данных послужили наблюдения за семьями 8550 детей, родившихся в 2001 году. Опросы родителей о традициях и ритуалах, принятых в семье, проводились вместе с оценкой социальной адаптации детей к школьной среде. Учитывались семейные обеды, совместное чтение книг с родителями, спортивные мероприятия для всей семьи и другие виды активности.

Каждая новая разновидность совместного времяпрепровождения в полтора раза повышала вероятность хорошего эмоционального здоровья ребенка и достижения успехов в новой для него среде. Самые простые вещи, вроде распевания песенок из мультфильмов вместе с мамой и папой или ежевечерних ужинов за общим столом, помогают ребёнку адаптироваться в школе и заводить новых друзей, а еще получать хорошие оценки.

Доктор Элиза Мюниц, автор статьи, рассказала в пресс-релизе, что эмоциональное здоровье ребенка и его социальные навыки, по мнению ученых, ассоциированы с академическими успехами в целом. Чтобы получать пятерки только по математике или только по истории, достаточно обладать способностями к этим дисциплинам, но вот для успешной учебы по всем предметам важен не только интеллектуальный уровень ребенка, но и благоприятный эмоциональный фон в семье.

Кстати, недавно ученые выяснили, что дети плохо налаживают взаимодействие с учителями в школе, если их родители во время разговоров часто отвлекаются на мобильные телефоны и другие гаджеты, не восполняя потребность ребенка во внимании. Напротив, проводя время с детьми, родители увеличивали уверенность ребенка в собственных силах и эмоциональную защищенность, давали поддержку, которая необходима для освоения новых задач: научиться выполнять домашнюю работу, взаимодействовать со сверстниками и учителями, готовиться к контрольным работам.

Когда ребенок чувствует себя счастливым и защищенным, учиться новому становится гораздо проще. Доктор Мюниц рекомендует родителям чаще петь, читать, играть и принимать пищу вместе с детьми.