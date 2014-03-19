В овсе присутствует универсальное лекарство против атеросклероза

Овес содержит в себе соединение, обладающее антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. Оно также снимает зуд и защищает от рака, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Business Standard. Теперь же ученые предлагают использовать это соединение - авенантрамид - в качестве защиты сердца и сосудов от атеросклероза.

Известно, что продукты из цельного зерна связаны со сниженным риском ряда недугов, включая сердечно-сосудистые заболевания. Как правило, это связано с высокой концентрацией клетчатки, витаминов, минеральных веществ и фотохимических соединений. Например, растворимая клетчатка, бета-глюкан, снижает показатели общего холестерина и липопротеинов низкой плотности.

Однако позитивное влияние овса на сердце связано не только с клетчаткой. Именно авенантрамид производит дополнительный эффект. Оливер Чен из Университета Тафтса представил данные о том, что противовоспалительный и антиоксидантный эффект авенантрамида защищает сосуды от отложений. Плюс, авенантрамид подавляет выработку воспалительных цитокинов, связанных с формированием жировых отложений в артериях.