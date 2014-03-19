Недоедание способствует продолжительности жизни

Согласно данным статьи,опубликованным в журнале BioEssays, такой эффект связан с защитным механизмом, который помогает организму выжить для последующего размножения.

При ограничении поступления в организм калорий происходит сокращение расхода энергии и замедление интенсивности обмена веществ, в результате замедляется старение и увеличивается продолжительность жизни, что научно подтверждено многочисленными исследованиями. Еще в 1930-е годы американскому биохимику и диетологу Клайву Маккею (Clive Maine, McCay) удалось путем ограничения поступления калорий в организм лабораторных крыс более чем в два раза продлить срок их жизни. Крыса, прожившая в ходе эксперимента дольше всех остальных, достигла возраста 1800 дней, что приблизительно соответствует человеческому возрасту 200 лет. После этого было проведено множество других исследований на лабораторных мышах, крысах и приматах, которые подтвердили связь ограничений в питании со снижением частоты заболеваний (например, рака) в пожилом возрасте и увеличением средней продолжительности жизни.

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, увеличение продолжительности жизни не напрямую зависит от низкокалорийной диеты, а лишь опосредованно с ней связано. Авторы отмечают, что в условиях дикой природы увеличение продолжительности жизни при низкокалорийной диете было бы маловероятно, так как ограниченный рацион питания ставит под угрозу способность иммунной системы бороться с инфекциями и приводит к снижению мышечной силы, необходимой для того, убегать от хищников. Кроме того, животные в дикой природе обычно не живут так долго, чтобы у них могли развиться такие патологии, как рак.

Тем не менее, показано, что ограничения в питании имеют связь с увеличением использования запасных питательных веществ в клетке и повышением уровня репарации ДНК при ее повреждении.

По новой теории, эффект продления жизни при ограниченном питании (не в условиях дикой природы) связан с действием защитного механизма, который помогает организму выжить для того, чтобы он мог внести свой вклад в генофонд популяции и оставить после себя потомство. При этом животные могут обходиться меньшим количеством пищи, так как запасные питательные вещества (гликоген - основная форма хранения глюкозы в клетках) перерабатываются и повторно используются.

Как считают ученые, увеличение продолжительности жизни лабораторных животных, посаженных на диету с низким содержанием питательных веществ, объясняется именно повышением уровня внутриклеточного метаболизма с использованием запасных питательных веществ, что замедляет старение и снижает риск развития онкологических заболеваний.

«Это весьма интригующий аспект с точки зрения здоровья человека. И хотя увеличение продолжительности жизни может быть просто побочным эффектом ограниченнного питания, более глубокое понимание лежащих в основе этого клеточных механизмов может способствовать более долгой и здоровой жизни людей», - процитировал ScienceDaily слова Марго Адлер (Margo Adler), главного автора исследования. Помимо этого, по ее словам, в будущем можно будет разработать препараты, которые будут действовать таким же образом.

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