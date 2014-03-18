Дети курильщиков "старше" на 3 года

Представители европейского сообщества кардиологов обеспокоены влиянием пассивного курения на состояние сосудов у детей. Стенки артерий у детей курящих родителей утолщаются, что означает для детей высокий риск сердечных приступов в будущем. Мартовский номер European Heart Journal опубликовал результаты медицинского исследования, которое совместно провели ученые Финляндии, Австралии и Тасмании, пишет Здоровье.

Масштабная оценка риска сердечнососудистых заболеваний среди молодых жителей Финляндии – это длительная программа, стартовавшая еще в 1980 году. В Европе она включает 2401 участника. С 1985 года подобная кампания началась в Австралии – она включает 1375 человек, в момент начала исследования им было от 3 до 18 лет. Для всех испытуемых учитывается курение родителей, а в 18 лет они проходят УЗИ для определения строения стенок артерий – этот ключевой для сердечных заболеваний параметр часто отклонен от нормы у курильщиков.

Пассивное курение негативно влияет на толщину стенок артерий: по сравнению со среднестатистической величиной 0,637 мм у детей курильщиков толщина стенок составляла 0, 652 мм. «Наши данные показывают, что пассивное курение вызывает у детей прямые и необратимые изменения. Родители или даже только задумывающиеся о родительстве пары должны бросить курить. Это не только восстановит их здоровье, но и защитит здоровье детей в будущем», – сказала доктор Шона Галл, исследователь эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний Университета Тасмании.

При утолщении стенок артерий, подводящих кровь к сердцу, в более пожилом возрасте увеличивается риск сердечных приступов и инсульта. Чем старше человек, тем больше он подвержен этим заболеваниям. Поэтому если определять биологический возраст по сосудам, питающим сердце, дети, у которых оба родителя курят, оказываются на 3,3 года «старше» сверстников того же года рождения. Кроме того, дети курильщиков чаще сталкиваются с ожирением, и с высокой вероятностью сами становятся курильщиками.

Научные доказательства вреда пассивного курения, испытанного в детстве, на здоровье сосудов во взрослом возрасте – важный аргумент для запрета на курение во всех местах, где могут присутствовать дети.