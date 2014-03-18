Люди, встающие рано утром, имеют нездоровое сердце

Подобный режим повышает риск инфаркта и гипертонии, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medikforum.ru. Специалисты собрали примерно 4000 человек 23-90 лет. Из них встававшие рано чаще обращались за медицинской помощью с признаками инфаркта.

Об этом же говорят ученые из Пенсильвании. Когда каждый день человек рано просыпается, жертвуя сном, то его сердце сталкивается со значительной нагрузкой. По этой причине, отмечают японские коллеги, необходимость рано вставать на работу и учебу опасна. Лучше провести побольше времени в кровати. Кстати, это же относится к людям, рано встающим на тренировку. Правда, есть парадоксальный момент: среди "жаворонков" больше долгожителей.

А вот возможность вздремнуть в дневное время снижает нагрузку на сердце. Как показал анализ, люди, спавшие днем по три раза в неделю (минимум по 30 минут), имели сниженный на 37% риск смерти от болезни сердца. Дневной сон позволяет сократить показатели стрессового гормона кортизола, защищая, тем самым, от сердечного приступа.