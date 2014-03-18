Бананы - настоящий суперпродукт, убеждены диетологи

Известно, что бананы являются прекрасным источником калия. А этот элемент помогает регулировать кровяное давление и позитивно сказывается на состоянии костной системы, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Калий помогает остановить вымывание кальция, снижая риск остеопороза и повышенной хрупкости костей у пожилых людей.

Также бананы богаты клетчаткой. Клетчатка необходима для нормального функционирования пищеварительной системы. Благодаря бананам пища будет мягко продвигаться по кишечнику. Еще бананы облегчают симптомы изжоги. Очередной "плюс": в бананах высока концентрация витамина В6. А значит, они способствуют выработке крови.

Витамин С, магний, марганец, входящие в состав банана, укрепляют иммунитет. Бананы защищают и от язвы желудка, при этом, позитивно влияя на настроение и снижая уровень стресса. В них много триптофана, который при высвобождении превращается в организме в серотонин. А при должной концентрации серотонина у человека сохраняется хорошее настроение.