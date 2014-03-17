Кошки продлевают жизнь хозяевам

В лабораторию Лондонского Института лечебных методов воздействия во время проведения исследований вошла кошка Марта. Датчики генераторов тока низкой частоты, участвующих в исследовании, стали просто зашкаливать. Специалисты посчитали это совпадением, но такое случалось каждый раз, когда кошка находилась рядом. Ученые измерили электромагнитное поле кошки и выяснили, что она вырабатывала более сильное низкочастотное поле, чем самый дорогой генератор. Более того, кошка заменяет пять генераторов низкой частоты, пишет Здоровье.

Низкочастотные генераторы давно используют в медицине для лечения воспалительных заболеваний, заживления ран и улучшения кровообращения. Люди, которые держат дома пушистых мурлык, постоянно находятся в благоприятном поле.

В свою очередь сотрудники Берлинского Института Геронтологии выяснили, что владельцы кошек живут в среднем на 10 лет дольше тех, кто не завел себе такого питомца. Исследователи связывают это с кошачьей энергетикой и их способностью лечить захворавшего хозяина. Во время болезни в области больных органов у людей возникает отрицательное излучение, которое нравится кошкам. Почему кошки топчут? Кошка топчет больной живот во время болезни или трется о ноги - таким образом кошки лечат людей.