Красный цвет любят агрессивные люди - психологи

Ученые-психологи Университета Северной Дакоты сделали неожиданное открытие: в состоянии гнева человек предпочитает красный цвет синему. Вообще подобные предпочтения могут говорить о враждебности, пишет Meddaily.ru со ссыцлкой на Business Standard. Это доказал эксперимент с группой добровольцев, которым предлагалось выбирать цвет.

Видимо, преференции в отношении красноватых оттенков обусловлены эволюцией. Раньше красный напрямую ассоциировался с угрозой. Итак, ученые спрашивали добровольцев, что им больше нравится - красный или синий. При этом проводились тесты на оценку личности. Оказалось, выбиравшие красный цвет зачастую были настроены на враждебность в межличностных контактах.

Потом добровольцам показали изображения, которые становились блеклыми (оставался лишь оттенок красного или синего). Если человек считал, что на картинке доминирует красный, у него было на 25% больше признаков враждебности. Враждебно настроенные люди имеют враждебные мысли. А такие мысли связаны с красным цветом. Поэтому люди чаще видят именно этот цвет. Примечательно: когда любителям красного предлагали два сценария поведения в произвольной ситуации, выбирался сценарий, в котором они наносят вред другому человеку, чего не делали любители синего цвета.