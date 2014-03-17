Ученые нашли ген, увеличивающий вероятность сердечного приступа
15:48, 17 марта 2014Зарубежные новости
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Американские ученые нашли ген, существенно увеличивающий вероятность сердечного приступа, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature Genetics.
Речь идет о гене TM6SF2, который в данном контексте в прежних исследованиях даже не рассматривался.
Тем не менее теперь удалось доказать, что этот ген влияет на содержание в крови холестерина и прочих липидов, высокая концентрация которых может привести к сердечному приступу.
Исследователи утверждают, что именно этот ген отвечает за 30% всех нарушений липидного обмена у человека и является одной из основополагающих причин множества болезней.
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