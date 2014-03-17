Британская служба здравоохранения продала данные об 1 млрд пациентов

Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) продала данные более чем об 1 млрд обращений за медицинской помощью фирме Harvey Walsh, которая оказывает информационно-консультационные услуги крупнейшим мировым производителям лекарств. Об этом пишет ИТАР-ТАСС, ссылаясь на еженедельник Sunday Times.

Фирма заплатила за базу данных без имен и точных адресов клиентов NHS, но в ней содержатся такие сведения, как возраст, почтовый индекс, медицинские показатели и место прохождения лечения каждого из пациентов, обращавшихся за помощью на территории королевства. База охватывает период в десять лет. Каждый год фиксировалось около 125 млн обращений, в соответствующих записях описаны оказанные пациентам услуги и дана оценка состояния их здоровья.

По мнению Harvey Walsh, полученные сведения помогут фармацевтическим компаниям улучшить уход за больными. В информационном центре здоровья и социальной помощи, занимающемся обслуживанием базы, уверены, что риск идентификации пациентов очень низкий.

В свою очередь, представитель общественной группы, следящей за сохранением конфиденциальной информации о клиентах, Фил Бут назвал произошедшее "предательством доверия пациентов". "Пациенты будут потрясены тем, что их лечение пристально отслеживалось, а затем данные о нем были проданы фармацевтической фирме", - подчеркнул он.

Сумма сделки не сообщается.