Любителям горячего чая грозит рак пищевода

Исследование ученых, проведенное в северном Иране, показало, что регулярное употребление очень горячего чая значительно увеличивает риск развития рака пищевода.

Международная группа ученых изучила взаимосвязь между привычкой пить очень горячий чай и частотой возникновения рака пищевода у жителей североиранской провинции Голестан, где заболеваемость этим видом рака одна из высочайших в мире. В исследовании приняли участие 300 местных жителей с подтвержденным диагнозом рака пищевода и 571 человек в контрольной группе. Потребление черного чая в обеих группах было практически одинаковым и составляло около литра в день на человека.

По сравнению с употреблением теплого чая (не более 65 градусов Цельсия), горячий чай (65-69 градусов) увеличивал риск развития рака пищевода вдвое, а очень горячий чай (70 градусов и более) – в восемь раз. Количество выпитого чая на риск не влияло. Для минимизации погрешности в измерениях ученые измерили температуру чая, потребляемого почти 50 тысячами местных жителей. Измеренные величины колебались от менее чем 60 до более чем 70 градусов Цельсия и в целом подтвердили репрезентативность полученных данных.

На основании результатов исследования авторы работы рекомендуют приступать к употреблению чая не ранее, чем через четыре минуты после кипения.